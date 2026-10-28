Мировые цены на нефть в среду выросли на фоне новых атак хуситов на Саудовскую Аравию и опасений рынка относительно возможного возобновления масштабных ударов США по Ирану. По данным The National, в 14:00 по времени ОАЭ стоимость Brent поднялась на 0,87% — до 114,87 доллара за баррель, а американская WTI прибавила 1,59%, достигнув 101,49 доллара за баррель.

Атаки в Саудовской Аравии

Саудовская коалиция заявила, что утром перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую связанные с Ираном йеменские хуситы запустили в направлении города Таиф. Ранее хуситы сообщили об атаке беспилотника на международный аэропорт Абха. Саудовская сторона сразу не подтвердила этот удар.

В начале сессии цены на нефть росли более чем на 2%. После падения примерно на 1,6% во вторник котировки в целом остались почти без изменений с начала недели, однако держатся вблизи многомесячных максимумов.

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Переговоры с Ираном и прогноз UBS

Катарские посредники передали Ирану новый проект соглашения о прекращении войны США и Израиля против страны. Неназванный чиновник сообщил Reuters, что Тегеран рассматривает документ и может ответить до конца недели. В то же время The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предупредил несколько арабских государств Персидского залива о необходимости готовиться к возможному возобновлению военной кампании США против Ирана после промежуточных выборов 3 ноября.

Швейцарский банк UBS повысил прогноз цен и ожидает, что Brent будет удерживаться вблизи 110 долларов за баррель до конца года. В банке указали на нехватку предложения, снижение мировых запасов, рекордную стоимость фрахта, ограниченные возможности танкерного флота и возобновление импорта нефти Китаем.

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