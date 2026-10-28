Światowe ceny ropy wzrosły w środę w związku z nowymi atakami Huti na Arabię Saudyjską oraz obawami rynku przed możliwym wznowieniem zakrojonych na szeroką skalę amerykańskich uderzeń na Iran. Według The National, o godz. 14:00 czasu ZEA cena ropy Brent wzrosła o 0,87%, do 114,87 dolara za baryłkę, a amerykańska WTI zyskała 1,59%, osiągając 101,49 dolara za baryłkę.

Ataki w Arabii Saudyjskiej

Saudyjska koalicja oświadczyła, że rano przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną, którą powiązani z Iranem jemeńscy Huti wystrzelili w kierunku miasta Taif. Wcześniej Huti poinformowali o ataku dronem na międzynarodowe lotnisko Abha. Strona saudyjska nie potwierdziła od razu tego uderzenia.

Na początku sesji ceny ropy rosły o ponad 2%. Po spadku o około 1,6% we wtorek notowania ogólnie pozostały niemal bez zmian od początku tygodnia, jednak utrzymują się w pobliżu wielomiesięcznych maksimów.

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Negocjacje z Iranem i prognoza UBS

Katarscy mediatorzy przekazali Iranowi nowy projekt porozumienia w sprawie zakończenia wojny USA i Izraela przeciwko temu krajowi. Nienazwany urzędnik powiedział Reutersowi, że Teheran rozpatruje dokument i może odpowiedzieć do końca tygodnia. Jednocześnie The Wall Street Journal pisał, że Waszyngton ostrzegł kilka arabskich państw Zatoki Perskiej o konieczności przygotowania się na możliwe wznowienie amerykańskiej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi po wyborach śródokresowych 3 listopada.

Szwajcarski bank UBS podniósł prognozę cen i oczekuje, że Brent utrzyma się w pobliżu 110 dolarów za baryłkę do końca roku. Bank wskazał na niedobór podaży, spadek światowych zapasów, rekordowe koszty frachtu, ograniczone możliwości floty tankowców oraz wznowienie importu ropy przez Chiny.

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