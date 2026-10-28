周三，受胡塞武装对沙特阿拉伯发动新一轮袭击以及市场担忧美国可能恢复对伊朗的大规模打击影响，全球油价上涨。据《The National》报道，截至阿联酋时间14时，布伦特原油价格上涨0.87%，至每桶114.87美元；美国西得州中质原油上涨1.59%，达到每桶101.49美元。

沙特阿拉伯遭袭

沙特联军表示，当天上午拦截并摧毁了一枚由与伊朗有关联的也门胡塞武装向塔伊夫市方向发射的弹道导弹。此前，胡塞武装称对阿卜哈国际机场发动了无人机袭击。沙特方面未立即证实此次打击。

在交易开始时，油价一度上涨超过2%。在周二下跌约1.6%后，报价总体上自本周初以来几乎没有变化，但仍维持在数月高位附近。

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与伊朗的谈判和瑞银预测

卡塔尔调解人向伊朗递交了一份关于结束美国和以色列针对该国战争的新协议草案。一名未透露姓名的官员告诉路透社，德黑兰正在研究该文件，并可能在本周末前作出回应。与此同时，《华尔街日报》写道，华盛顿已警告数个阿拉伯波斯湾国家，需要为11月3日中期选举后美国可能恢复针对伊朗的军事行动做好准备。

瑞士银行瑞银上调了价格预测，并预计布伦特原油价格将在年底前维持在每桶110美元附近。该行指出，供应不足、全球库存下降、运费创纪录高位、油轮船队运力有限以及中国恢复进口石油，都是相关因素。

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