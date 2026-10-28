周二，布伦特原油期货下跌2.09美元，跌幅为1.8%，至每桶113.72美元。美国西得州中质原油下跌1.93美元，跌幅为1.9%，降至每桶99.83美元。据《快报论坛报》报道，交易员关注中东和平谈判，但油价仍接近六个月高点。

伊朗参与的谈判

伊朗安全委员会负责人莫森·礼萨伊在与沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦代表举行会谈的次日，会见了该国最高领袖阿亚图拉·穆杰塔巴·哈梅内伊。伊朗官方媒体报道称，哈梅内伊强调了捍卫伊朗利益以及维持德黑兰结束战争条件的重要性。

据伊朗官方媒体报道，四国代表同意继续谈判，以加强和平与安全领域的合作。

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瑞银预测与对OPEC+的预期

瑞士银行瑞银将年底布伦特油价预测从每桶100美元上调至110美元。该行将此归因于来自中东的供应不稳定以及地缘政治不确定性。瑞银还指出，通过霍尔木兹海峡的船舶通行量有所增加，但针对船只的袭击数量正在上升。

与此同时，据三名知情的路透社消息人士称，OPEC+的七个主要成员可能不会在周日的线上会议上调整12月的产量目标。消息人士强调，尚未作出最终决定。

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