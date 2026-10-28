Фьючерсы на нефть Brent во вторник подешевели на 2,09 доллара, или на 1,8%, до 113,72 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate потеряла 1,93 доллара, или 1,9%, снизившись до 99,83 доллара за баррель. Как сообщает The Express Tribune, трейдеры сосредоточились на мирных переговорах на Ближнем Востоке, однако цены оставались вблизи шестимесячного максимума.

Переговоры с участием Ирана

Глава Совета безопасности Ирана Мохсен Резаи встретился с верховным лидером страны аятоллой Моджтабой Хаменеи на следующий день после переговоров с представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Иранские государственные СМИ сообщили, что Хаменеи подчеркнул важность отстаивания интересов Ирана и сохранения условий Тегерана для завершения войны.

По данным иранских государственных СМИ, представители четырех стран договорились продолжать переговоры для укрепления сотрудничества в сферах мира и безопасности.

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Прогноз UBS и ожидания от OPEC+

Швейцарский банк UBS повысил прогноз стоимости Brent на конец года со 100 до 110 долларов за баррель. В банке объяснили это нестабильностью поставок с Ближнего Востока и геополитической неопределенностью. UBS также отметил, что движение судов через Ормузский пролив увеличилось, однако число нападений на корабли растет.

В то же время семь основных членов OPEC+, по данным трех осведомленных источников Reuters, вероятно, не будут менять целевые показатели добычи на декабрь во время онлайн-встречи в воскресенье. Источники подчеркнули, что окончательное решение еще не принято.

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