+7° Kijów +4° Warszawa +14° Waszyngton
$ 45.68 € 50.83 zł 11.55
$ 45.68 € 50.83 zł 11.55
+7° Kijów +4° Warszawa +14° Waszyngton
Wiadomości Energetyka

Ceny Brent spadły o 1,8% w związku z rozmowami dotyczącymi Iranu — The Express Tribune

UA.NEWS 28 października 2026 04:13
Ceny Brent spadły o 1,8% w związku z rozmowami dotyczącymi Iranu — The Express Tribune

Kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały we wtorek o 2,09 dolara, czyli o 1,8%, do 113,72 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa West Texas Intermediate straciła 1,93 dolara, czyli 1,9%, spadając do 99,83 dolara za baryłkę. Jak podaje The Express Tribune, inwestorzy skupili się na rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie, jednak ceny utrzymywały się w pobliżu sześciomiesięcznego maksimum.

Rozmowy z udziałem Iranu

Szef Rady Bezpieczeństwa Iranu Mohsen Rezaei spotkał się z najwyższym przywódcą kraju, ajatollahem Modżtabą Chameneim, dzień po rozmowach z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej, Turcji i Pakistanu. Irańskie media państwowe poinformowały, że Chamenei podkreślił znaczenie obrony interesów Iranu oraz zachowania warunków Teheranu dotyczących zakończenia wojny.

Według irańskich mediów państwowych przedstawiciele czterech krajów zgodzili się kontynuować rozmowy w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinach pokoju i bezpieczeństwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prognoza UBS i oczekiwania wobec OPEC+

Szwajcarski bank UBS podniósł prognozę ceny Brent na koniec roku ze 100 do 110 dolarów za baryłkę. Bank wyjaśnił to niestabilnością dostaw z Bliskiego Wschodu i niepewnością geopolityczną. UBS zaznaczył również, że ruch statków przez Cieśninę Ormuz wzrósł, ale liczba ataków na statki zwiększa się.

Jednocześnie siedmiu głównych członków OPEC+, według trzech poinformowanych źródeł Reutersa, prawdopodobnie nie zmieni docelowych poziomów wydobycia na grudzień podczas niedzielnego spotkania online. Źródła podkreśliły, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację