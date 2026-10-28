Kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały we wtorek o 2,09 dolara, czyli o 1,8%, do 113,72 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa West Texas Intermediate straciła 1,93 dolara, czyli 1,9%, spadając do 99,83 dolara za baryłkę. Jak podaje The Express Tribune, inwestorzy skupili się na rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie, jednak ceny utrzymywały się w pobliżu sześciomiesięcznego maksimum.

Rozmowy z udziałem Iranu

Szef Rady Bezpieczeństwa Iranu Mohsen Rezaei spotkał się z najwyższym przywódcą kraju, ajatollahem Modżtabą Chameneim, dzień po rozmowach z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej, Turcji i Pakistanu. Irańskie media państwowe poinformowały, że Chamenei podkreślił znaczenie obrony interesów Iranu oraz zachowania warunków Teheranu dotyczących zakończenia wojny.

Według irańskich mediów państwowych przedstawiciele czterech krajów zgodzili się kontynuować rozmowy w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinach pokoju i bezpieczeństwa.

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Prognoza UBS i oczekiwania wobec OPEC+

Szwajcarski bank UBS podniósł prognozę ceny Brent na koniec roku ze 100 do 110 dolarów za baryłkę. Bank wyjaśnił to niestabilnością dostaw z Bliskiego Wschodu i niepewnością geopolityczną. UBS zaznaczył również, że ruch statków przez Cieśninę Ormuz wzrósł, ale liczba ataków na statki zwiększa się.

Jednocześnie siedmiu głównych członków OPEC+, według trzech poinformowanych źródeł Reutersa, prawdopodobnie nie zmieni docelowych poziomów wydobycia na grudzień podczas niedzielnego spotkania online. Źródła podkreśliły, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

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