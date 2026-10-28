Think tank Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) oszacował dodatkowe wydatki Stanów Zjednoczonych na paliwo, związane ze wzrostem cen z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, na 160 mld dolarów. Jest to największa część oszacowanego przez CREA światowego wzrostu kosztów paliwa o 468 mld dolarów, informuje OilPrice.

Szacunek kosztów na mieszkańca

Według obliczeń CREA dodatkowe wydatki wynoszą średnio 471 dolarów na jednego mieszkańca USA. Jednocześnie ośrodek analityczny określił średnią globalną na poziomie 60 dolarów na osobę.

OilPrice zwraca uwagę, że porównanie wskaźnika krajowego ze średnią światową ma ograniczenia, ponieważ dotyczą one różnych skal obliczeń. Szacunek CREA dotyczy konkretnie kosztów paliwa, a nie łącznych wydatków gospodarstw domowych na wszystkie rodzaje energii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zależność od paliwa samochodowego

W CREA wyjaśniono większe obciążenie finansowe Amerykanów wysokim zużyciem ropy, znaczną zależnością od prywatnych samochodów wykorzystujących paliwa ropopochodne, a także powolnym odchodzeniem od benzyny i oleju napędowego. Zdaniem ośrodka sprawia to, że gospodarstwa domowe, przewoźnicy i rolnicy są szczególnie narażeni na wahania na światowym rynku paliw.

Jednocześnie OilPrice wskazuje, że wzrost cen energii odczuwają także kraje Europy i Azji, między innymi ze względu na zależność od importu gazu i węgla. Publikacja podaje przykład Niemiec, gdzie średnia cena oleju napędowego wynosiła 2,30 euro za litr, czyli 9,73 dolara za galon.

Ceny energii w innych regionach

Według publikacji Japonia, która w dużej mierze zależy od importowanych surowców energetycznych, odnotowała rekordowe ceny energii elektrycznej po ograniczeniu subsydiów państwowych. Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem gazu ziemnego, jednak ich status dużego eksportera ropy i gazu również wpływa na ceny krajowe, zauważa OilPrice.

Czytaj nas na