CREA估计美国额外燃料支出达1600亿美元——OilPrice

能源与清洁空气研究中心（CREA）估计，因中东战争导致价格上涨，美国的额外燃料支出达到1600亿美元。这是CREA估算的全球燃料支出增加4680亿美元中最大的份额，OilPrice报道。

人均成本估算

根据CREA的计算，额外支出平均为每位美国居民471美元。与此同时，该分析中心将全球平均水平定为每人60美元。

OilPrice指出，将国家数据与全球平均水平进行比较存在局限性，因为两者涉及不同的计算规模。CREA的估算专门针对燃料支出，而非家庭在所有类型能源上的总支出。

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对汽车燃料的依赖

CREA解释称，美国人面临更大财务负担的原因包括高石油消费量、对使用石油燃料的私家车的严重依赖，以及从汽油和柴油转型的缓慢。该中心认为，这使家庭、运输商和农民特别容易受到全球燃料市场波动的影响。

与此同时，OilPrice指出，欧洲和亚洲国家也感受到能源价格上涨，特别是由于依赖进口天然气和煤炭。该刊以德国为例，该国柴油平均价格为每升2.30欧元，即每加仑9.73美元。

其他地区的能源价格

据该刊报道，日本在很大程度上依赖进口能源，在政府补贴削减后录得创纪录的电价。OilPrice指出，美国是世界最大的天然气生产国，但其作为大型石油和天然气出口国的地位也会影响国内价格。

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