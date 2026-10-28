CREA оценил дополнительные расходы США на топливо в $160 млрд — OilPrice

Аналитический центр Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) оценил дополнительные расходы Соединенных Штатов на топливо, связанные с ростом цен из-за войны на Ближнем Востоке, в $160 млрд. Это крупнейшая доля рассчитанного CREA мирового прироста расходов на топливо в $468 млрд, сообщает OilPrice.

Оценка расходов на душу населения

По подсчетам CREA, дополнительные расходы составляют в среднем $471 на одного жителя США. В то же время средний мировой показатель аналитический центр определил на уровне $60 на человека.

OilPrice обращает внимание, что сравнение национального показателя со среднемировым имеет ограничения, поскольку речь идет о разных масштабах расчетов. Оценка CREA касается именно расходов на топливо, а не совокупных расходов домохозяйств на все виды энергии.

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Зависимость от автомобильного топлива

В CREA объяснили большее финансовое бремя для американцев высоким потреблением нефти, значительной зависимостью от частных автомобилей, использующих нефтяное топливо, а также медленным переходом от бензина и дизеля. По мнению центра, это делает домохозяйства, перевозчиков и фермеров особенно уязвимыми к колебаниям на мировом топливном рынке.

В то же время OilPrice отмечает, что рост цен на энергию ощущают также страны Европы и Азии, в частности из-за зависимости от импорта газа и угля. Издание приводит пример Германии, где средняя цена дизельного топлива составляла 2,30 евро за литр, или $9,73 за галлон.

Цены на энергию в других регионах

По данным издания, Япония, которая в значительной степени зависит от импортируемых энергоносителей, зафиксировала рекордные цены на электроэнергию после сокращения государственных субсидий. США являются крупнейшим в мире производителем природного газа, однако их статус крупного экспортера нефти и газа также влияет на внутренние цены, отмечает OilPrice.

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