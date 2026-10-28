Elektrownia jądrowa Akkuyu na południowym wybrzeżu tureckiej prowincji Mersin, około 90 kilometrów od Cypru, ma rozpocząć działalność w 2027 roku. Poinformował o tym minister energii Turcji Alparslan Bayraktar podczas Tureckiego Szczytu Energetycznego w Stambule, podaje Cyprus Mail.

Trwają testy

Według Bayraktara na terenie elektrowni trwa intensywny proces testów. Podkreślił, że ze względu na wymogi bezpieczeństwa jądrowego, a także międzynarodowe konwencje i umowy, których stroną jest Turcja, na obiekcie „niczego nie pozostawiono przypadkowi” i podjęto wszelkie środki ostrożności.

Tureckie władze planują również załadować pierwsze paliwo jądrowe do elektrowni w ciągu najbliższych kilku tygodni. Minister nazwał to początkiem fizycznego uruchomienia Akkuyu. Według niego energia elektryczna z elektrowni ma być wykorzystywana w tureckim systemie energetycznym od 2027 roku.

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Pierwsze dwa reaktory

Budowa elektrowni jądrowej Akkuyu rozpoczęła się w 2018 roku. Oczekuje się, że pierwszy reaktor zostanie oddany do użytku w 2026 roku, a drugi w 2027 roku. Moc każdego reaktora wyniesie 1114 megawatów, co według publikacji odpowiada około 2,5% zużycia energii elektrycznej w Turcji.

Projekt wywołał protesty działaczy antynuklearnych na Cyprze: demonstracje przeciwko budowie odbywały się w Nikozji już w 2017 roku. Grupa The Left w Parlamencie Europejskim ostrzegała w 2015 roku, że elektrownia jest budowana w strefie sejsmicznej na śródziemnomorskim wybrzeżu Turcji, co jej zdaniem stwarza zagrożenia dla ludności regionu.

Energia elektryczna z Akkuyu mogłaby być wykorzystywana na Cyprze tylko w przypadku istnienia połączenia kablowego z Turcją. Jednocześnie, według Cyprus Mail, realizacja tych planów spowolniła po tym, jak Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej Entso-E odmówiła poparcia tego planu.

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