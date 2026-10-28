Атомная электростанция «Аккую» на южном побережье турецкой провинции Мерсин, примерно в 90 километрах от Кипра, должна заработать в 2027 году. Об этом на Турецком энергетическом саммите в Стамбуле заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает Cyprus Mail.

Испытания продолжаются

По словам Байрактара, на станции идет интенсивный процесс испытаний. Он подчеркнул, что из-за требований ядерной безопасности, а также международных конвенций и соглашений, стороной которых является Турция, на объекте «ничего не оставили на волю случая» и приняли все меры предосторожности.

Турецкие власти также планируют загрузить первое ядерное топливо на АЭС в течение ближайших нескольких недель. Министр назвал это началом физического запуска «Аккую». По его словам, электроэнергию станции планируют использовать в энергосистеме Турции с 2027 года.

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Первые два реактора

Строительство АЭС «Аккую» началось в 2018 году. Ожидается, что первый реактор введут в эксплуатацию в 2026 году, а второй — в 2027-м. Мощность каждого реактора составит 1114 мегаватт, что, по данным издания, равно примерно 2,5% потребления электроэнергии Турции.

Проект вызвал протесты антиядерных активистов на Кипре: демонстрации против строительства проходили в Никосии еще в 2017 году. Группа Европарламента The Left в 2015 году предупреждала, что станция строится в сейсмической зоне на средиземноморском побережье Турции, что, по ее мнению, создает риски для населения региона.

Электроэнергия из «Аккую» могла бы использоваться на Кипре только при наличии кабельного соединения с Турцией. В то же время, по информации Cyprus Mail, реализация этих планов замедлилась после того, как Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии Entso-E отказалась поддержать этот план.

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