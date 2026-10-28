位于土耳其梅尔辛省南部海岸、距离塞浦路斯约90公里的阿库尤核电站预计将于2027年投入运行。土耳其能源部长阿尔帕斯兰·拜拉克塔尔在伊斯坦布尔举行的土耳其能源峰会上表示，Cyprus Mail报道称。

测试仍在进行

拜拉克塔尔表示，该核电站正在进行密集的测试。他强调，鉴于核安全要求，以及土耳其作为缔约方的国际公约和协议，该设施“没有留下任何侥幸余地”，并采取了所有预防措施。

土耳其当局还计划在未来几周内向该核电站装载首批核燃料。这位部长称，这标志着阿库尤核电站实体启动的开始。据他介绍，该电站的电力计划自2027年起用于土耳其能源系统。

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前两座反应堆

阿库尤核电站于2018年开工建设。预计首座反应堆将于2026年投入运行，第二座将于2027年投入运行。每座反应堆的容量将为1114兆瓦，据该媒体数据，这相当于土耳其电力消费量的约2.5%。

该项目引发了塞浦路斯反核活动人士的抗议：早在2017年，尼科西亚就举行了反对建设该电站的示威活动。欧洲议会党团The Left在2015年警告称，该电站建在土耳其地中海沿岸的地震带上，在其看来，这会给该地区居民带来风险。

只有在与土耳其存在电缆连接的情况下，阿库尤核电站的电力才可能在塞浦路斯使用。同时，据Cyprus Mail报道，在欧洲输电系统运营商网络Entso-E拒绝支持该计划后，这些计划的实施放缓。

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