Adelaide zakazała reklam firm paliw kopalnych — ABC News Australia

Rada Miasta Adelaide w Australii zagłosowała za zakazem reklam firm naftowych, węglowych i gazowych w przestrzeniach publicznych należących do gminy. Ograniczenia obejmą w szczególności przystanki autobusowe, banery i billboardy oraz wejdą w życie 1 lipca 2027 roku, podaje ABC News.

Inicjatywę zastępcy lorda burmistrza Kierana Snape'a poparło pięciu członków rady, a czterech zagłosowało przeciw. Snape oświadczył, że polityka miasta musi być zgodna z jego podejściem do walki ze zmianą klimatu. Rada Adelaide ogłosiła stan zagrożenia klimatycznego w 2019 roku i dąży do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2020 roku.

Okres przejściowy i ograniczenia dla radnych

Decyzja przewiduje okres przejściowy dla firm, które już mają umowy reklamowe z radą, jednak jego długość nie została jeszcze określona. Członkom rady miasta zakazano również przyjmowania gościnności podczas wydarzeń sponsorowanych przez firmy naftowo-gazowe lub węglowe.

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W rocznym raporcie rady miasta wskazano, że kilku radnych, w tym lord burmistrz Jane Lomax-Smith, przyjęło w ubiegłym roku bezpłatne bilety o wartości ponad 3 tys. dolarów podczas wyścigu kolarskiego Tour Down Under.

Reakcja rządu stanowego

Rząd Australii Południowej skrytykował decyzję, oświadczając, że może ona zagrozić przyszłości festiwalowego miasteczka Tour Village wyścigu kolarskiego Tour Down Under na Victoria Square. Sponsorem tytularnym zawodów jest firma gazowa Santos, której siedziba główna znajduje się w Adelaide.

Przedstawiciel rządu stanowego oświadczył, że Tour Village podczas tegorocznego wydarzenia odwiedziło ponad 70 tys. osób, a lokalne firmy mogły na tym skorzystać. Jane Lomax-Smith podkreśliła również, że trudno jest pozyskiwać dużych sponsorów. Jednocześnie radny Alfredo Cabada, który głosował przeciw, oświadczył, że zakaz może zniechęcić dużych pracodawców i stworzyć dla rady ryzyko prawne.

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