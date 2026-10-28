Городской совет Аделаиды в Австралии проголосовал за запрет рекламы нефтяных, угольных и газовых компаний в общественных пространствах, принадлежащих муниципалитету. Ограничения будут распространяться, в частности, на автобусные остановки, баннеры и билборды и вступят в силу 1 июля 2027 года, сообщает ABC News.

Инициативу заместителя лорд-мэра Кирана Снейпа поддержали пять членов совета, четверо проголосовали против. Снейп заявил, что политика города должна соответствовать его подходу к борьбе с изменением климата. Совет Аделаиды объявил климатическую чрезвычайную ситуацию в 2019 году и стремится к 2030 году вдвое сократить выбросы углерода по сравнению с уровнем 2020 года.

Переходный период и ограничения для советников

Решение предусматривает переходный период для компаний, которые уже имеют рекламные договоренности с советом, однако его продолжительность пока не определена. Членам городского совета также запретили принимать гостеприимство на мероприятиях, спонсорами которых являются нефтегазовые или угольные компании.

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В ежегодном отчете городского совета указано, что несколько советников, в том числе лорд-мэр Джейн Ломакс-Смит, в прошлом году приняли бесплатные билеты стоимостью более 3 тысяч долларов во время велогонки Tour Down Under.

Реакция правительства штата

Правительство Южной Австралии раскритиковало решение, заявив, что оно может поставить под угрозу будущее фестивального городка Tour Village велогонки Tour Down Under на площади Виктория. Титульным спонсором соревнования является газовая компания Santos, штаб-квартира которой расположена в Аделаиде.

Представитель правительства штата заявил, что Tour Village во время мероприятия этого года посетили более 70 тысяч человек, а местный бизнес мог получить от этого выгоду. Джейн Ломакс-Смит также подчеркнула, что крупных спонсоров трудно привлекать. В то же время советник Альфредо Кабада, голосовавший против, заявил, что запрет может оттолкнуть крупных работодателей и создать для совета юридические риски.

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