阿德莱德禁止化石燃料公司广告——澳大利亚广播公司新闻

澳大利亚阿德莱德市议会投票决定，禁止石油、煤炭和天然气公司在市政当局拥有的公共空间投放广告。该限制尤其适用于公交站、横幅和广告牌，将于2027年7月1日生效，澳大利亚广播公司新闻报道。

副市长基兰·斯内普的倡议获得五名议员支持，四人投票反对。斯内普表示，市政府的政策必须与其应对气候变化的方针一致。阿德莱德市议会于2019年宣布进入气候紧急状态，并力争到2030年将碳排放量较2020年水平减少一半。

过渡期及对议员的限制

该决定为已与市议会达成广告安排的公司规定了过渡期，但其时长尚未确定。市议会议员也被禁止在由石油和天然气公司或煤炭公司赞助的活动中接受招待。

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市议会年度报告指出，包括市长简·洛马克斯-史密斯在内的数名议员去年在环澳自行车赛期间接受了价值超过3000美元的免费门票。

州政府的反应

南澳大利亚州政府批评该决定，称其可能危及位于维多利亚广场的环澳自行车赛Tour Village节庆场地的未来。该赛事的冠名赞助商是总部位于阿德莱德的天然气公司Santos。

一名州政府代表表示，今年活动期间有超过7万人参观了Tour Village，当地企业可能从中获益。简·洛马克斯-史密斯也强调，大型赞助商很难吸引。与此同时，投反对票的议员阿尔弗雷多·卡巴达表示，这项禁令可能会疏远大型雇主，并给市议会带来法律风险。

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