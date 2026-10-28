W Stanach Zjednoczonych moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii może przewyższyć moc elektrowni gazowych do września 2027 roku. Zgodnie ze scenariuszem SUN DAY Campaign, opartym na danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), udział OZE w całkowitej mocy wytwórczej może wzrosnąć z 37,7% do 40,4%, informuje Electrek.

Według stanu na 1 września 2026 roku udział energetyki odnawialnej w całkowitej mocy wytwórczej dużych elektrowni w USA wynosił 34,5%. EIA prognozuje, że do 31 sierpnia 2027 roku wskaźnik ten wzrośnie do 37,3%. Największy przyrost oczekiwany jest w przypadku elektrowni słonecznych na skalę przemysłową — o 44 603,1 MW. Moc elektrowni wiatrowych ma wzrosnąć o 8 312,3 MW, w tym dzięki projektom morskiej energetyki wiatrowej o mocy 3 355 MW.

Wzrost produkcji energii elektrycznej

W okresie od stycznia do sierpnia 2026 roku produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w USA wzrosła o 10,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Najszybciej zwiększały produkcję duże elektrownie słoneczne — o 20%, podczas gdy produkcja małej energetyki słonecznej wzrosła o 12%, a wiatrowej — o 7,8%.

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W ciągu ośmiu miesięcy roku wiatr wyprodukował 333 367 GWh energii elektrycznej, czyli 10,6% całkowitej produkcji w kraju. Łączna produkcja dużej i małej energetyki słonecznej wyniosła 329 119 GWh, czyli 10,5%. Łącznie energia słoneczna i wiatrowa zapewniły niemal 21,1% produkcji energii elektrycznej i wytworzyły o 44,4% więcej niż elektrownie węglowe.

Prognoza do września 2027 roku

W poprzednich 12 miesiącach łączna moc wszystkich źródeł odnawialnych, w tym hydroenergetyki, biomasy i generacji geotermalnej, wzrosła o 43 497,9 MW. W tym samym okresie moc elektrowni gazowych zwiększyła się o 5 316 MW, energetyka jądrowa nie zmieniła się, a moce węglowe spadły o 2 703,4 MW.

EIA nie publikuje prognozy dotyczącej małej energetyki słonecznej. SUN DAY Campaign zakłada, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy doda ona co najmniej 6 000 MW. W takim scenariuszu całkowita moc OZE w USA może osiągnąć około 550 000 MW, podczas gdy prognozowana moc generacji gazowej wyniesie 518 312,8 MW. Osobno EIA oczekuje wzrostu mocy systemów magazynowania energii o 23 656,2 MW — do 77 753,2 MW.

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