В США установленная мощность возобновляемых источников энергии может превысить мощность газовых электростанций к сентябрю 2027 года. Согласно сценарию SUN DAY Campaign, основанному на данных Управления энергетической информации США (EIA), доля ВИЭ в общей генерирующей мощности может вырасти с 37,7% до 40,4%, сообщает Electrek.

По состоянию на 1 сентября 2026 года доля возобновляемой энергетики в общей генерирующей мощности крупных электростанций США составляла 34,5%. EIA прогнозирует, что к 31 августа 2027 года этот показатель вырастет до 37,3%. Наибольший прирост ожидается от солнечных электростанций коммунального масштаба — на 44 603,1 МВт. Мощность ветровых электростанций должна увеличиться на 8 312,3 МВт, в том числе благодаря офшорным ветровым проектам мощностью 3 355 МВт.

Рост производства электроэнергии

В январе—августе 2026 года производство электроэнергии из возобновляемых источников в США выросло на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Быстрее всего наращивали генерацию крупные солнечные электростанции — на 20%, тогда как производство малой солнечной генерации увеличилось на 12%, а ветровой — на 7,8%.

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За восемь месяцев года ветер выработал 333 367 ГВт·ч электроэнергии, или 10,6% общего объема генерации в стране. Совокупное производство крупной и малой солнечной генерации составило 329 119 ГВт·ч, или 10,5%. Вместе солнечная и ветровая энергетика обеспечили почти 21,1% производства электроэнергии и выработали на 44,4% больше, чем угольные электростанции.

Прогноз до сентября 2027 года

За предыдущие 12 месяцев совокупная мощность всех возобновляемых источников, включая гидроэнергетику, биомассу и геотермальную генерацию, выросла на 43 497,9 МВт. За тот же период мощность газовых электростанций увеличилась на 5 316 МВт, атомная генерация не изменилась, а угольные мощности сократились на 2 703,4 МВт.

EIA не публикует прогноз по малой солнечной генерации. SUN DAY Campaign предполагает, что за следующие 12 месяцев она добавит не менее 6 000 МВт. При таком сценарии общая мощность ВИЭ в США может достичь около 550 000 МВт, тогда как прогнозируемая мощность газовой генерации составит 518 312,8 МВт. Отдельно EIA ожидает увеличения мощностей систем накопления энергии на 23 656,2 МВт — до 77 753,2 МВт.

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