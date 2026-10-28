Electrek：美国可再生能源装机容量或于2027年超过天然气发电

到2027年9月，美国可再生能源的装机容量可能超过天然气发电站的容量。根据基于美国能源信息署（EIA）数据的SUN DAY Campaign情景，可再生能源在总发电装机容量中的占比可能从37.7%升至40.4%，Electrek报道。

截至2026年9月1日，可再生能源在美国大型发电厂总发电装机容量中的占比为34.5%。EIA预测，到2027年8月31日，这一指标将升至37.3%。预计增幅最大的是公用事业规模太阳能发电站，增加44,603.1兆瓦。风电装机容量预计将增加8,312.3兆瓦，其中包括海上风电项目的3,355兆瓦。

发电量增长

2026年1月至8月，美国可再生能源发电量较上年同期增长10.2%。大型太阳能发电站的发电量增长最快，达到20%；小型太阳能发电量增长12%，风力发电量增长7.8%。

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今年前八个月，风电发电量为333,367吉瓦时，占全国总发电量的10.6%。大型和小型太阳能发电合计发电量为329,119吉瓦时，占10.5%。太阳能和风能合计提供了近21.1%的发电量，比燃煤电站多发电44.4%。

至2027年9月的预测

在过去12个月中，所有可再生能源的总装机容量，包括水电、生物质能和地热发电，增加了43,497.9兆瓦。同期，天然气发电站容量增加5,316兆瓦，核电装机容量没有变化，煤电装机容量减少2,703.4兆瓦。

EIA未发布小型太阳能发电的预测。SUN DAY Campaign认为，未来12个月其装机容量将至少增加6,000兆瓦。在这一情景下，美国可再生能源总装机容量可能达到约550,000兆瓦，而预测的天然气发电装机容量将为518,312.8兆瓦。此外，EIA预计储能系统装机容量将增加23,656.2兆瓦，达到77,753.2兆瓦。

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