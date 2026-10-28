Ціни на Brent впали на 1,8% на тлі переговорів щодо Ірану — The Express Tribune

Ф’ючерси на нафту Brent у вівторок подешевшали на 2,09 долара, або на 1,8%, до 113,72 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate втратила 1,93 долара, або 1,9%, знизившись до 99,83 долара за барель. Як повідомляє The Express Tribune, трейдери зосередилися на мирних переговорах на Близькому Сході, однак ціни залишалися поблизу максимуму за шість місяців.

Переговори за участю Ірану

Очільник Ради безпеки Ірану Мохсен Резаї зустрівся з верховним лідером країни аятолою Моджтабою Хаменеї наступного дня після переговорів із представниками Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану. Іранські державні медіа повідомили, що Хаменеї наголосив на важливості відстоювання інтересів Ірану та збереження умов Тегерана для завершення війни.

За даними іранських державних медіа, представники чотирьох країн домовилися продовжувати переговори для зміцнення співпраці у сферах миру та безпеки.

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Прогноз UBS та очікування від OPEC+

Швейцарський банк UBS підвищив прогноз вартості Brent на кінець року зі 100 до 110 доларів за барель. У банку пояснили це нестабільністю постачання з Близького Сходу та геополітичною невизначеністю. UBS також зазначив, що рух суден через Ормузьку протоку зріс, але кількість нападів на кораблі збільшується.

Водночас сім основних членів OPEC+, за даними трьох обізнаних співрозмовників Reuters, імовірно, не змінюватимуть цільових показників видобутку на грудень під час онлайн-зустрічі в неділю. Співрозмовники наголосили, що остаточного рішення ще не ухвалено.

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