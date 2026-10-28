Prezydent USA Donald Trump we wtorek, 27 października, ogłosił szerokie złagodzenie zasad ograniczających emisje metanu przez producentów ropy i gazu. Poinformował o tym The Hindu. Publikacja nazywa metan superzanieczyszczającym gazem cieplarnianym.

Wiec w Teksasie

Trump złożył to oświadczenie podczas wiecu poparcia dla prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona. Według The Hindu Paxton prowadzi trudną walkę o miejsce w Senacie USA w wyborach śródokresowych zaplanowanych na 3 listopada.

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Ceny energii

Według publikacji prezydent USA szuka sposobów na obniżenie kosztów energii przed wyborami śródokresowymi. The Hindu wiąże niezadowolenie wyborców z powodu gwałtownego wzrostu cen ropy z wojną Trumpa przeciwko Iranowi.

Źródło nie precyzuje, które konkretne wymogi zostaną uchylone lub zmienione w wyniku ogłoszonego złagodzenia. W materiale decyzję tę określono jako szeroko zakrojoną.

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