W Pakistanie rząd przygotowuje zmiany w systemie kategorii taryfowych dla gospodarstw domowych korzystających z energii elektrycznej, zgodnie z którym przekroczenie progu 200 jednostek miesięcznie nawet o jedną jednostkę prowadzi do znacznego wzrostu taryfy i utraty ulg na sześć miesięcy. Minister energii Awais Leghari powiedział o tym w Senacie, informuje Dawn.

Zgodnie z obecnym mechanizmem konsumenci zużywający do 200 jednostek energii elektrycznej miesięcznie należą do kategorii chronionej i korzystają z subsydium w wysokości około 13 pakistańskich rupii za jednostkę. Jeśli limit zostanie przekroczony nawet o jedną jednostkę, taryfa może wzrosnąć do 33 rupii za jednostkę, a konsument traci prawo do kategorii preferencyjnej na kolejne sześć miesięcy.

Opcje reformy

Leghari poinformował, że ministerstwo rozważa dwa warianty: podniesienie progu z 200 do 250 jednostek albo zniesienie sześciomiesięcznego ograniczenia. W drugim wariancie konsumenci będą mogli wrócić do kategorii chronionej w miesiącu, w którym ograniczą zużycie energii elektrycznej do 200 jednostek.

Według ministra ostateczny plan ma zostać przygotowany za około półtora miesiąca. Władze pracują również nad mechanizmem ukierunkowanego wsparcia, w ramach którego subsydia będą przyznawane zależnie od dochodów, a nie tylko od wielkości zużycia.

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Ukierunkowane subsydia

Leghari zaznaczył, że liczba chronionych konsumentów wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat z 10 mln do 20–25 mln. Według niego przyczyniło się do tego wykorzystanie energii słonecznej: niektóre gospodarstwa domowe, które łącznie zużywają 700–800 jednostek, ograniczają pobór z sieci do 200 jednostek, aby zachować ulgi.

Minister oświadczył również, że subsydium dla kategorii chronionej wynosi 65% i korzystają z niego zarówno konsumenci o niskich dochodach, jak i zamożni. Nowy system, jak powiedział, ma kierować pomoc do osób żyjących poniżej granicy ubóstwa, a także do grup o niższych średnich dochodach.

Stan sektora energetycznego

Leghari powiedział, że dług obrotowy sektora energetycznego spadł do około 1,67 bln rupii i nie rośnie już co roku. Rząd, jak zaznaczył, planuje zlikwidować go w ciągu czterech lat, a także znieść dopłatę w wysokości 3,23 rupii za jednostkę, przeznaczoną na obsługę długu.

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