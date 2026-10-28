Пакистан планує скасувати тарифні штрафи після 200 одиниць — Dawn

У Пакистані уряд готує зміни до системи тарифних категорій для побутових споживачів електроенергії, за якої перевищення порогу в 200 одиниць на місяць навіть на одну одиницю призводить до істотного подорожчання тарифу та втрати пільг на шість місяців. Про це міністр енергетики Аваїс Легарі заявив у Сенаті, повідомляє Dawn.

За чинним механізмом споживачі, які використовують до 200 одиниць електроенергії щомісяця, належать до захищеної категорії та користуються субсидією приблизно 13 пакистанських рупій за одиницю. Якщо ліміт перевищено навіть на одну одиницю, тариф може зрости до 33 рупій за одиницю, а споживач втрачає право на пільгову категорію на наступні шість місяців.

Варіанти реформи

Легарі повідомив, що міністерство розглядає два варіанти: підвищити поріг із 200 до 250 одиниць або скасувати шестимісячне обмеження. За другим варіантом споживачі зможуть повернутися до захищеної категорії в місяці, коли знизять використання електроенергії до 200 одиниць.

За словами міністра, остаточний план мають підготувати приблизно за півтора місяця. Влада також працює над механізмом адресної підтримки, за якого субсидії надаватимуть залежно від доходів, а не лише від обсягів споживання.

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Адресні субсидії

Легарі зазначив, що кількість захищених споживачів за останні два роки зросла з 10 млн до 20–25 млн. За його словами, цьому сприяло використання сонячної енергії: деякі домогосподарства, які загалом споживають 700–800 одиниць, обмежують споживання з мережі до 200 одиниць, щоб зберегти пільги.

Міністр також заявив, що субсидія для захищеної категорії становить 65% і нею користуються як малозабезпечені, так і заможні споживачі. Нова система, за його словами, має спрямувати допомогу людям, які живуть за межею бідності, а також групам із нижчими середніми доходами.

Стан енергосектору

Легарі сказав, що циркулярний борг енергетичного сектору знизився приблизно до 1,67 трлн рупій і більше не зростає щороку. Уряд, за його словами, планує ліквідувати його протягом чотирьох років, а також скасувати надбавку 3,23 рупії за одиницю, призначену для обслуговування боргу.

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