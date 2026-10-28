巴基斯坦计划取消超过200单位后的电价惩罚——Dawn

巴基斯坦政府正在准备修改居民电力消费者的电价类别制度。根据该制度，每月用电量即使仅超过200单位1个单位，也会导致电价大幅上涨，并失去为期六个月的优惠。能源部长阿瓦伊斯·莱加里在参议院表示，据《黎明报》报道。

根据现行机制，每月用电量不超过200单位的消费者属于受保护类别，并享受每单位约13巴基斯坦卢比的补贴。即使仅超出限额1个单位，电价也可能升至每单位33卢比，消费者还将失去未来六个月享受优惠类别的资格。

改革方案

莱加里表示，该部正在考虑两种方案：将门槛从200单位提高至250单位，或取消六个月的限制。根据第二种方案，消费者在将用电量降至200单位的当月即可重新进入受保护类别。

部长表示，最终方案预计将在约一个半月内制定完成。当局还在研究定向支持机制，届时补贴将根据收入而非仅根据用电量提供。

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定向补贴

莱加里指出，过去两年中，受保护消费者的数量已从1000万增加至2000万至2500万。他表示，太阳能的使用促成了这一增长：一些家庭的总用电量为700至800单位，但会将从电网取用的电量限制在200单位，以保留优惠。

部长还表示，受保护类别的补贴比例为65%，低收入消费者和富裕消费者都在享受该补贴。他说，新制度应将援助提供给生活在贫困线以下的人群，以及中低收入群体。

能源部门状况

莱加里表示，能源部门的循环债务已降至约1.67万亿卢比，并且不再每年增长。他表示，政府计划在四年内消除该债务，并取消用于偿还债务的每单位3.23卢比附加费。

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