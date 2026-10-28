Пакистан планирует отменить тарифные штрафы после 200 единиц — Dawn

В Пакистане правительство готовит изменения в системе тарифных категорий для бытовых потребителей электроэнергии, согласно которой превышение порога в 200 единиц в месяц даже на одну единицу приводит к существенному подорожанию тарифа и потере льгот на шесть месяцев. Об этом министр энергетики Аваис Легари заявил в Сенате, сообщает Dawn.

Согласно действующему механизму, потребители, использующие до 200 единиц электроэнергии ежемесячно, относятся к защищенной категории и получают субсидию в размере около 13 пакистанских рупий за единицу. Если лимит превышен даже на одну единицу, тариф может вырасти до 33 рупий за единицу, а потребитель теряет право на льготную категорию на следующие шесть месяцев.

Варианты реформы

Легари сообщил, что министерство рассматривает два варианта: повысить порог с 200 до 250 единиц или отменить шестимесячное ограничение. Во втором варианте потребители смогут вернуться в защищенную категорию в месяце, когда снизят потребление электроэнергии до 200 единиц.

По словам министра, окончательный план должны подготовить примерно за полтора месяца. Власти также работают над механизмом адресной поддержки, при котором субсидии будут предоставляться в зависимости от доходов, а не только от объемов потребления.

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Адресные субсидии

Легари отметил, что количество защищенных потребителей за последние два года выросло с 10 млн до 20–25 млн. По его словам, этому способствовало использование солнечной энергии: некоторые домохозяйства, которые в целом потребляют 700–800 единиц, ограничивают потребление из сети до 200 единиц, чтобы сохранить льготы.

Министр также заявил, что субсидия для защищенной категории составляет 65%, и ею пользуются как малообеспеченные, так и состоятельные потребители. Новая система, по его словам, должна направить помощь людям, живущим за чертой бедности, а также группам с более низкими средними доходами.

Состояние энергетического сектора

Легари сказал, что циркулярный долг энергетического сектора снизился примерно до 1,67 трлн рупий и больше не растет ежегодно. Правительство, по его словам, планирует ликвидировать его в течение четырех лет, а также отменить надбавку в размере 3,23 рупии за единицу, предназначенную для обслуживания долга.

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