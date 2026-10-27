Правительство Пакистана снизило цену бензина на 3,19 пакистанской рупии за литр, тогда как высокоскоростное дизельное топливо (HSD) подорожало на 2,25 рупии. Новые розничные цены вступают в силу 28 октября: бензин будет стоить 376,06 рупии за литр, а дизельное топливо — 398,07 рупии.

Как сообщает Dawn, правительство продолжит взимать 114 рупий налогов и сборов с каждого литра бензина и 100 рупий — с литра дизельного топлива. Дата введения новых цен указана в уведомлении Petroleum Division.

Помощь потребителям топлива

Министр планирования Ахсан Икбал заявил, что правительство и партия «Джамаат-е-Ислами» создадут совместный комитет. Он рассмотрит возможность расширения программы помощи потребителям топлива на фоне требования партии отменить сбор на нефтепродукты.

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Лидер «Джамаат-е-Ислами» Хафиз Наимур Рехман заявил о намерении провести марш на Исламабад в середине ноября, если власти к тому времени не объявят о существенной поддержке населения. Икбал сделал заявление после встречи Рехмана с премьер-министром Шехбазом Шарифом. По словам министра, обе стороны стремятся уменьшить трудности для граждан, однако решения должны быть долгосрочными и финансово посильными.

Изменения цен

Цена дизельного топлива ранее достигала максимума в 520,35 рупии за литр 3 апреля, а бензина — 458,41 рупии за литр в тот же день. 17 июля министр нефти Али Первез Малик заявил, что цены на топливо впредь будут устанавливаться ежедневно с учетом колебаний международного рынка.

Бензин в Пакистане преимущественно используется в частном транспорте, небольших автомобилях, рикшах и двухколесных транспортных средствах. Дизельное топливо применяется в грузовых перевозках, на электростанциях и в крупных генераторах.

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