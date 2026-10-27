Rząd Pakistanu obniżył cenę benzyny o 3,19 rupii pakistańskiej za litr, podczas gdy cena oleju napędowego wysokiej prędkości (HSD) wzrosła o 2,25 rupii. Nowe ceny detaliczne wchodzą w życie 28 października: benzyna będzie kosztować 376,06 rupii za litr, a olej napędowy — 398,07 rupii.

Jak podaje Dawn, rząd nadal będzie pobierał 114 rupii podatków i opłat od każdego litra benzyny oraz 100 rupii od litra oleju napędowego. Datę wprowadzenia nowych cen wskazano w komunikacie Petroleum Division.

Pomoc dla konsumentów paliwa

Minister planowania Ahsan Iqbal oświadczył, że rząd i partia Jamaat-e-Islami utworzą wspólny komitet. Rozważy on możliwość rozszerzenia programu pomocy dla konsumentów paliwa wobec żądania partii dotyczącego zniesienia opłaty na produkty naftowe.

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Lider Jamaat-e-Islami Hafiz Naeemur Rehman zapowiedział zamiar zorganizowania marszu na Islamabad w połowie listopada, jeśli władze do tego czasu nie ogłoszą znaczącego wsparcia dla ludności. Iqbal złożył to oświadczenie po spotkaniu Rehmana z premierem Shehbazem Sharifem. Według ministra obie strony dążą do zmniejszenia trudności dla obywateli, jednak decyzje muszą mieć charakter długoterminowy i być finansowo wykonalne.

Zmiany cen

Cena oleju napędowego wcześniej osiągnęła maksimum 520,35 rupii za litr 3 kwietnia, a benzyny — 458,41 rupii za litr tego samego dnia. 17 lipca minister ds. ropy naftowej Ali Pervaiz Malik oświadczył, że ceny paliw będą odtąd ustalane codziennie z uwzględnieniem wahań na rynku międzynarodowym.

Benzyna w Pakistanie jest wykorzystywana głównie w prywatnym transporcie, małych samochodach, rikszach i pojazdach dwukołowych. Olej napędowy stosuje się w transporcie towarowym, elektrowniach i dużych generatorach.

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