巴基斯坦政府将汽油价格每升下调3.19巴基斯坦卢比，而高速柴油（HSD）价格上涨2.25卢比。新的零售价格将于10月28日生效：汽油价格为每升376.06卢比，柴油价格为每升398.07卢比。

据《黎明报》报道，政府将继续对每升汽油征收114卢比的税费，对每升柴油征收100卢比税费。Petroleum Division的通知中说明了实施新价格的日期。

向燃料消费者提供援助

规划部长阿赫桑·伊克巴尔表示，政府与伊斯兰大会党将成立一个联合委员会。该委员会将在该党要求取消石油产品税费的背景下，研究扩大燃料消费者援助计划的可能性。

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伊斯兰大会党领导人哈菲兹·奈穆尔·拉赫曼表示，如果当局届时仍未宣布对民众的实质性支持，他计划于11月中旬举行向伊斯兰堡进发的游行。伊克巴尔是在拉赫曼与总理夏巴兹·谢里夫会面后作出这一表态的。部长表示，双方都希望减轻民众的困难，但相关决定必须具有长期性并在财政上可负担。

价格变化

柴油价格此前于4月3日达到每升520.35卢比的最高水平，汽油价格则在同日达到每升458.41卢比。7月17日，石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克表示，今后燃料价格将根据国际市场波动每日制定。

巴基斯坦的汽油主要用于私人交通、小型汽车、人力三轮车和两轮车辆。柴油则用于货运、发电厂和大型发电机。

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