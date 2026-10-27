Уряд Пакистану знизив ціну бензину на 3,19 рупії за літр — Dawn

Уряд Пакистану знизив ціну бензину на 3,19 пакистанської рупії за літр, тоді як високошвидкісне дизельне пальне (HSD) подорожчало на 2,25 рупії. Нові роздрібні ціни набувають чинності 28 жовтня: бензин коштуватиме 376,06 рупії за літр, а дизель — 398,07 рупії.

Як повідомляє Dawn, уряд і надалі стягуватиме 114 рупій податків і зборів із кожного літра бензину та 100 рупій — із літра дизеля. Дату запровадження нових цін вказано в повідомленні Petroleum Division.

Допомога споживачам пального

Міністр планування Ахсан Ікбал заявив, що уряд і партія «Джамаат-е-Ісламі» створять спільний комітет. Він розглядатиме можливість розширення програми допомоги споживачам пального на тлі вимоги партії скасувати збір на нафтопродукти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лідер «Джамаат-е-Ісламі» Хафіз Наїмур Рехман заявив про намір провести марш на Ісламабад у середині листопада, якщо влада до того часу не оголосить про суттєву підтримку населення. Ікбал зробив заяву після зустрічі Рехмана з прем’єр-міністром Шехбазом Шарифом. За словами міністра, обидві сторони прагнуть зменшити труднощі для громадян, однак рішення мають бути довгостроковими та фінансово посильними.

Зміни цін

Ціна дизеля раніше сягала максимуму 520,35 рупії за літр 3 квітня, а бензину — 458,41 рупії за літр того ж дня. 17 липня міністр нафти Алі Первез Малік заявив, що ціни на пальне надалі встановлюватимуть щодня з урахуванням коливань міжнародного ринку.

Бензин у Пакистані переважно використовують у приватному транспорті, малих автомобілях, рикшах і двоколісних транспортних засобах. Дизельне пальне застосовують у вантажних перевезеннях, на електростанціях і у великих генераторах.

Читай нас у