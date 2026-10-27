Агентство по охране окружающей среды США (EPA) планирует ослабить правила, призванные ограничить утечки метана из нефтегазовой инфраструктуры. В частности, администрация президента Дональда Трампа намерена отменить введенные при Джо Байдене требования, которые, по оценкам, могли сократить выбросы метана на 80% за 14 лет, сообщает The Verge.

Ослабление требований для старых скважин

Ожидается, что EPA ослабит стандарты для так называемых низкодебитных скважин — старых объектов с небольшими объемами добычи топлива, которые при этом вызывают непропорционально большие утечки метана. По данным ProPublica, на такие скважины приходится половина выбросов метана нефтегазовой отрасли США, хотя они обеспечивают лишь 6% добычи нефти и газа в стране.

Агентство также может прекратить программу Super Emitter Program, которая информировала операторов нефтегазовой инфраструктуры о крупных выбросах метана объемом от 100 килограммов в час. В начале октября EPA заявило, что готовится представить соответствующее предложение в ближайшие дни.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Аргументы EPA и реакция активистов

Глава EPA Ли Зелдин заявил, что ослабление требований сэкономит нефтегазовым компаниям 45 млрд долларов. По его словам, предыдущие правила предусматривали 18 млрд долларов расходов на соблюдение регуляторных требований. В пресс-релизе от 7 октября Зелдин отметил, что предложение учитывает проблемы, на которые указывали американские производители и операторы нефти и газа.

Метан является основным компонентом природного газа, образует смог и в течение 20 лет имеет потенциал потепления до 80 раз выше, чем углекислый газ. Согласно приведенным в материале данным, на метан приходится около 30% уже произошедшего глобального потепления. В то же время он остается в атмосфере чуть более десяти лет, в отличие от углекислого газа, который может сохраняться там сотни или тысячи лет.

Экологические активисты и защитники здоровья раскритиковали возможный пересмотр правил. Представительница Moms Clean Air Force Селера Хьюз назвала возможное ослабление федеральных норм ударом по усилиям по защите здоровья детей и климата. Правила времен Байдена, по оценкам, могли обеспечить до 98 млрд долларов выгод благодаря снижению климатических рисков и расходов, связанных с загрязнением воздуха, а также позволить вернуть природный газ стоимостью до 13 млрд долларов.

Читай нас в