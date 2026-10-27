美国环境保护署（EPA）计划放宽旨在限制油气基础设施甲烷泄漏的规定。具体而言，美国总统唐纳德·特朗普政府打算撤销在乔·拜登任内出台的要求。据估计，这些要求可在14年内将甲烷排放量减少80%，The Verge报道称。

放宽对老旧井的要求

预计EPA将放宽对所谓低产井的标准——这些老旧设施的燃料产量较低，却会造成不成比例的大量甲烷泄漏。根据ProPublica的数据，这类井占美国油气行业甲烷排放的一半，尽管其仅贡献该国6%的石油和天然气产量。

该机构还可能终止“超级排放者计划”（Super Emitter Program）。该计划曾向油气基础设施运营商通报每小时100公斤及以上的大量甲烷排放。10月初，EPA表示正准备在未来几天提出相关提案。

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EPA的论点与活动人士的反应

EPA署长李·泽尔丁表示，放宽要求将为油气公司节省450亿美元。他称，先前的规定预计会产生180亿美元的监管合规成本。泽尔丁在10月7日的新闻稿中指出，该提案考虑了美国石油和天然气生产商及运营商提出的问题。

甲烷是天然气的主要成分，会形成烟雾，在20年期间的增温潜力最高可达二氧化碳的80倍。根据文中引用的数据，甲烷约占已经发生的全球变暖的30%。与此同时，与可在大气中存留数百年或数千年的二氧化碳不同，甲烷在大气中的停留时间略超过十年。

环保活动人士和健康权益倡导者批评了可能对规定进行的修订。Moms Clean Air Force代表塞莱拉·休斯称，可能放宽联邦标准将打击保护儿童健康和气候的努力。据估计，拜登时期的规定可通过减少气候风险及与空气污染相关的成本带来高达980亿美元的收益，并可回收价值高达130亿美元的天然气。

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