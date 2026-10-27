Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) planuje złagodzić przepisy mające ograniczać wycieki metanu z infrastruktury naftowej i gazowej. W szczególności administracja prezydenta Donalda Trumpa zamierza uchylić wymagania wprowadzone za Joe Bidena, które według szacunków mogły zmniejszyć emisje metanu o 80% w ciągu 14 lat, podaje The Verge.

Złagodzenie wymagań dla starych odwiertów

Oczekuje się, że EPA złagodzi standardy dla tak zwanych odwiertów niskowydajnych — starych obiektów o niewielkim wydobyciu paliwa, które jednocześnie powodują nieproporcjonalnie duże wycieki metanu. Według ProPublica takie odwierty odpowiadają za połowę emisji metanu amerykańskiego sektora naftowego i gazowego, choć zapewniają jedynie 6% wydobycia ropy i gazu w kraju.

Agencja może również zakończyć program Super Emitter Program, który informował operatorów infrastruktury naftowej i gazowej o dużych emisjach metanu wynoszących od 100 kilogramów na godzinę. Na początku października EPA poinformowała, że przygotowuje się do przedstawienia odpowiedniej propozycji w najbliższych dniach.

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Argumenty EPA i reakcja aktywistów

Administrator EPA Lee Zeldin oświadczył, że złagodzenie wymagań pozwoli firmom naftowym i gazowym zaoszczędzić 45 mld dolarów. Według niego wcześniejsze przepisy przewidywały 18 mld dolarów kosztów przestrzegania wymogów regulacyjnych. W komunikacie prasowym z 7 października Zeldin zaznaczył, że propozycja uwzględnia problemy wskazywane przez amerykańskich producentów i operatorów ropy oraz gazu.

Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, tworzy smog i w perspektywie 20 lat ma do 80 razy większy potencjał ocieplający niż dwutlenek węgla. Według danych przytoczonych w materiale metan odpowiada za około 30% globalnego ocieplenia, które już nastąpiło. Jednocześnie pozostaje w atmosferze nieco ponad dziesięć lat, w przeciwieństwie do dwutlenku węgla, który może utrzymywać się tam przez setki lub tysiące lat.

Aktywiści ekologiczni i obrońcy zdrowia skrytykowali możliwą rewizję przepisów. Selera Hughes, przedstawicielka Moms Clean Air Force, nazwała możliwe złagodzenie federalnych norm ciosem w działania na rzecz ochrony zdrowia dzieci i klimatu. Według szacunków przepisy z czasów Bidena mogły przynieść do 98 mld dolarów korzyści dzięki ograniczeniu ryzyka klimatycznego i kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a także umożliwić odzyskanie gazu ziemnego o wartości do 13 mld dolarów.

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