英国推出太阳能电池板优惠贷款——《卫报》

英国推出了由政府支持的Warm Home Loans计划，使家庭能够申请无息或低息贷款，用于安装太阳能电池板、热泵和家用储能电池。贷款金额从7500英镑到3.5万英镑不等，《卫报》报道。

住房升级贷款

能源供应商British Gas和E.On分别与Tandem Bank和Homeserve合作，以低于传统贷款机构的利率直接向客户提供贷款。借款人可以将还款分摊至多年。

将燃气锅炉更换为空气源热泵，最高可获得1万英镑；安装地源热泵，最高可获得3.5万英镑。贷款还可以与现有的政府补助计划结合使用，该计划用于更换使用化石燃料的供暖系统。该计划为安装此类设备的家庭每年提供最高9000英镑的补助。

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预期节省

政府估计，安装热泵、家用电池和太阳能电池板可将年度能源支出最多减少550英镑。在非用电需求高峰时段电价更低的电价方案，还可带来每年最多300英镑的额外节省。

能源大臣米亚塔·范布勒表示，政府支持的贷款应帮助家庭在无需前期支出的情况下升级住房，使其更加温暖且使用成本更低。E.On UK首席执行官克里斯·诺伯里指出，在考文垂进行的试点中，遭受能源贫困的家庭将家用电池与分时电价相结合后，平均每年节省超过250英镑。

据该报报道，政府还可能削减热泵补助计划的预算。同时，对于未接入燃气管网且依赖昂贵燃料油供暖的家庭，最高9000英镑的补助可能仍将保留。

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