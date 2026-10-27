В Великобритании запустили поддерживаемую правительством программу Warm Home Loans, которая позволяет домохозяйствам оформить беспроцентные или низкопроцентные займы на установку солнечных панелей, тепловых насосов и домашних аккумуляторов. Размер займов составляет от 7,5 тыс. до 35 тыс. фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Займы на модернизацию жилья

Поставщики энергии British Gas и E.On сотрудничают соответственно с Tandem Bank и Homeserve, чтобы предлагать займы напрямую клиентам по сниженным ставкам по сравнению с традиционными кредиторами. Заемщики могут распределить выплаты на многие годы.

На замену газового котла воздушным тепловым насосом можно получить до 10 тыс. фунтов, а на грунтовый тепловой насос — до 35 тыс. фунтов. Займы также можно сочетать с действующей правительственной программой грантов на замену систем отопления на ископаемом топливе. Она предусматривает помощь до 9 тыс. фунтов в год для домохозяйств, устанавливающих такое оборудование.

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Ожидаемая экономия

По оценке правительства, установка теплового насоса, домашней батареи и солнечных панелей может сократить ежегодные расходы на энергию до 550 фунтов. Тариф, при котором электроэнергия дешевле вне часов пикового спроса, может обеспечить дополнительную экономию до 300 фунтов в год.

Министр энергетики Миата Фанбулле заявила, что поддерживаемые правительством займы должны помочь семьям модернизировать жилье без первоначальных затрат и сделать его более теплым и дешевым в эксплуатации. Генеральный директор E.On UK Крис Норбери отметил, что во время испытания в Ковентри домохозяйства, страдающие от энергетической бедности и сочетавшие домашнюю батарею с тарифом по времени использования, экономили в среднем более 250 фунтов в год.

По данным издания, правительство также может сократить бюджет программы грантов на тепловые насосы. В то же время гранты до 9 тыс. фунтов, вероятно, сохранятся для домохозяйств, не подключенных к газовой сети и зависящих от дорогостоящего отопления мазутом.

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