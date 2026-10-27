Государственный секретарь США Марко Рубио защитил нефтяную сделку Вашингтона в Венесуэле, заявив, что она является альтернативой участию китайских и российских компаний в разработке местных месторождений. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам Рубио, большинство месторождений, на которые компания-партнер США получила концессии, ранее контролировались или разрабатывались китайскими либо российскими фирмами. Он считает, что участие США поможет восстановить добычу и обеспечить стране доступ к венесуэльским запасам нефти в случае кризиса.

Концессии на 17 месторождений

Договоренность предусматривает предоставление поддерживаемой США энергетической компании 100-летних концессий на 17 венесуэльских нефтяных месторождений. Их подтвержденные запасы оцениваются примерно в 65 млрд баррелей, а часть этих объектов ранее разрабатывали китайские и российские компании.

В Вашингтоне представляют сделку как способ увеличить добычу венесуэльской нефти и получить доступ к сырью. Рубио заявил, что участие США придает компании уверенность для привлечения капитала и инвестиций в нефтяную отрасль Венесуэлы, при этом американские власти не вкладывают средства в эти инвестиции.

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Критика оппозиции и расчеты с Китаем

Когда Рубио спросили о критике сделки со стороны лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо и о связях бизнесмена Алехандро Бетанкура со старым политическим порядком, он ответил, что Мачадо имеет право не поддерживать договоренность. В то же время госсекретарь отделил вопрос сделки от проведения демократических выборов.

Отдельно Рубио раскритиковал предыдущие нефтяные договоренности Венесуэлы с Китаем. По его словам, Пекин засчитывал поставки нефти в счет венесуэльского долга, а не осуществлял денежные платежи. Рубио не привел данных об объемах таких поставок или о том, как отделить их от других продаж нефти.

Зачет поставок в счет долга уменьшает обязательства заемщика, хотя и не обеспечивает немедленных денежных поступлений. По словам Рубио, сейчас венесуэльская нефть продается по рыночным ценам, а средства поступают на счет под контролем Министерства финансов США и распределяются через систему лицензирования.

В сентябре Китай потребовал защитить свои интересы после появления информации о концессиях. Представитель МИД КНР Го Цзякунь тогда заявил, что сотрудничество Пекина и Каракаса защищено международным правом и законодательством обеих стран.

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