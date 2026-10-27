美国国务卿马尔科·鲁比奥为华盛顿在委内瑞拉达成的石油协议辩护，称该协议是中国和俄罗斯公司参与开发当地油田的替代方案。据《南华早报》报道。

鲁比奥表示，美国合作公司获得特许权的大多数油田此前由中国或俄罗斯企业控制或开发。他认为，美国的参与将有助于恢复生产，并确保该国在发生危机时能够获得委内瑞拉的石油储备。

17个油田的特许权

该协议规定，向一家获美国支持的能源公司授予委内瑞拉17个石油油田为期100年的特许权。这些油田已探明储量估计约为650亿桶，其中部分设施此前由中国和俄罗斯公司开发。

华盛顿将该协议描述为增加委内瑞拉石油产量并获得原材料的方式。鲁比奥表示，美国的参与使该公司有信心为委内瑞拉石油行业筹集资本和投资，同时美国当局并未向这些投资投入资金。

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反对派批评与对华结算

当被问及委内瑞拉反对派领导人玛丽亚·科里娜·马查多对该协议的批评，以及商人亚历杭德罗·贝坦库尔与旧政治秩序的联系时，鲁比奥回答说，马查多有权不支持这项安排。同时，这位国务卿将该协议问题与举行民主选举区分开来。

鲁比奥还批评了委内瑞拉此前与中国达成的石油安排。据他称，北京将石油交付计入委内瑞拉债务，而不是进行现金支付。鲁比奥没有提供有关此类交付量的数据，也没有说明如何将其与其他石油销售区分开来。

将交付计入债务会减少借款人的义务，但不会带来即时现金收入。鲁比奥称，目前委内瑞拉石油按市场价格出售，资金进入由美国财政部控制的账户，并通过许可制度进行分配。

9月，在有关特许权的消息出现后，中国要求保护其利益。中国外交部发言人郭嘉昆当时表示，北京与加拉加斯的合作受到国际法以及两国法律的保护。

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