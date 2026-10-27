Sekretarz stanu USA Marco Rubio bronił porozumienia naftowego Waszyngtonu w Wenezueli, twierdząc, że stanowi ono alternatywę dla udziału chińskich i rosyjskich firm w eksploatacji miejscowych złóż. Poinformował o tym South China Morning Post.

Według Rubio większość złóż, na które partnerska firma USA otrzymała koncesje, była wcześniej kontrolowana lub eksploatowana przez chińskie albo rosyjskie firmy. Uważa on, że udział USA pomoże przywrócić wydobycie i zapewni krajowi dostęp do wenezuelskich rezerw ropy naftowej w razie kryzysu.

Koncesje na 17 złóż

Porozumienie przewiduje przyznanie wspieranej przez USA firmie energetycznej 100-letnich koncesji na 17 wenezuelskich złóż ropy naftowej. Ich potwierdzone zasoby szacowane są na około 65 mld baryłek, a część tych obiektów była wcześniej eksploatowana przez chińskie i rosyjskie firmy.

W Waszyngtonie przedstawiają tę umowę jako sposób na zwiększenie wydobycia wenezuelskiej ropy oraz uzyskanie dostępu do surowca. Rubio oświadczył, że udział USA daje firmie pewność potrzebną do pozyskiwania kapitału i inwestycji dla wenezuelskiego sektora naftowego, podczas gdy amerykańskie władze nie inwestują środków w te inwestycje.

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Krytyka opozycji i rozliczenia z Chinami

Gdy Rubio został zapytany o krytykę umowy ze strony liderki wenezuelskiej opozycji Maríi Coriny Machado oraz o powiązania biznesmena Alejandro Betancourta ze starym porządkiem politycznym, odpowiedział, że Machado ma prawo nie popierać porozumienia. Jednocześnie sekretarz stanu oddzielił kwestię umowy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów.

Rubio osobno skrytykował wcześniejsze porozumienia naftowe Wenezueli z Chinami. Według niego Pekin zaliczał dostawy ropy na poczet wenezuelskiego długu, zamiast dokonywać płatności gotówkowych. Rubio nie podał danych dotyczących wielkości takich dostaw ani tego, jak oddzielić je od innych sprzedaży ropy.

Zaliczenie dostaw na poczet długu zmniejsza zobowiązania pożyczkobiorcy, choć nie zapewnia natychmiastowych wpływów pieniężnych. Według Rubio wenezuelska ropa jest obecnie sprzedawana po cenach rynkowych, a środki trafiają na rachunek kontrolowany przez Departament Skarbu USA i są rozdzielane za pośrednictwem systemu licencjonowania.

We wrześniu Chiny zażądały ochrony swoich interesów po pojawieniu się informacji o koncesjach. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun oświadczył wówczas, że współpraca Pekinu i Caracas jest chroniona przez prawo międzynarodowe oraz ustawodawstwo obu państw.

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