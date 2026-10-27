Держсекретар США Рубіо захистив нафтову угоду у Венесуелі — South China Morning Post

Державний секретар США Марко Рубіо захистив нафтову угоду Вашингтона у Венесуелі, заявивши, що вона є альтернативою участі китайських та російських компаній у розробці місцевих родовищ. Про це повідомляє South China Morning Post.

За словами Рубіо, більшість родовищ, щодо яких компанія-партнер США отримала концесії, раніше контролювали або розробляли китайські чи російські фірми. Він вважає, що участь США допоможе відновити видобуток і забезпечити країні доступ до венесуельських запасів нафти у разі кризи.

Концесії на 17 родовищ

Домовленість передбачає надання підтримуваній США енергетичній компанії 100-річних концесій на 17 венесуельських нафтових родовищ. Їхні підтверджені запаси оцінюють приблизно у 65 млрд барелів, а частину цих об’єктів раніше розробляли китайські та російські компанії.

У Вашингтоні представляють угоду як спосіб збільшити видобуток венесуельської нафти та отримати доступ до сировини. Рубіо заявив, що участь США надає компанії впевненості для залучення капіталу та інвестицій у нафтову галузь Венесуели, водночас американська влада не вкладає коштів у ці інвестиції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика опозиції та розрахунки з Китаєм

Коли Рубіо запитали про критику угоди з боку лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо та про зв’язки бізнесмена Алехандро Бетанкура зі старим політичним порядком, він відповів, що Мачадо має право не підтримувати домовленість. Водночас держсекретар відокремив питання угоди від проведення демократичних виборів.

Окремо Рубіо розкритикував попередні нафтові домовленості Венесуели з Китаєм. За його словами, Пекін зараховував поставки нафти в рахунок венесуельського боргу, а не здійснював грошові платежі. Рубіо не навів даних про обсяги таких поставок або про те, як відокремити їх від інших продажів нафти.

Зарахування поставок у рахунок боргу зменшує зобов’язання позичальника, хоча й не забезпечує негайних грошових надходжень. За словами Рубіо, нині венесуельську нафту продають за ринковими цінами, а кошти надходять на рахунок під контролем Казначейства США та розподіляються через систему ліцензування.

Китай у вересні вимагав захистити свої інтереси після появи інформації про концесії. Речник МЗС КНР Го Цзякунь тоді заявив, що співпраця Пекіна й Каракаса захищена міжнародним правом та законодавством обох країн.

Читай нас у