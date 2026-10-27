W Wielkiej Brytanii uruchomiono wspierany przez rząd program Warm Home Loans, który umożliwia gospodarstwom domowym uzyskanie nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych pożyczek na instalację paneli słonecznych, pomp ciepła i domowych akumulatorów. Wysokość pożyczek wynosi od 7,5 tys. do 35 tys. funtów, podaje The Guardian.

Pożyczki na modernizację domów

Dostawcy energii British Gas i E.On współpracują odpowiednio z Tandem Bank i Homeserve, aby oferować pożyczki bezpośrednio klientom po obniżonych stawkach w porównaniu z tradycyjnymi kredytodawcami. Pożyczkobiorcy mogą rozłożyć spłatę na wiele lat.

Na wymianę kotła gazowego na powietrzną pompę ciepła można uzyskać do 10 tys. funtów, a na gruntową pompę ciepła — do 35 tys. funtów. Pożyczki można również łączyć z obowiązującym rządowym programem dotacji na wymianę systemów ogrzewania wykorzystujących paliwa kopalne. Przewiduje on pomoc do 9 tys. funtów rocznie dla gospodarstw domowych instalujących takie urządzenia.

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Oczekiwane oszczędności

Według szacunków rządu instalacja pompy ciepła, domowego akumulatora i paneli słonecznych może obniżyć roczne koszty energii nawet o 550 funtów. Taryfa, w której energia elektryczna jest tańsza poza godzinami szczytowego zapotrzebowania, może zapewnić dodatkowe oszczędności do 300 funtów rocznie.

Minister energii Miatta Fahnbulleh oświadczyła, że wspierane przez rząd pożyczki mają pomóc rodzinom modernizować domy bez kosztów początkowych oraz uczynić je cieplejszymi i tańszymi w utrzymaniu. Dyrektor generalny E.On UK Chris Norbury zaznaczył, że podczas pilotażu w Coventry gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym, które połączyły domowy akumulator z taryfą zależną od pory korzystania, oszczędzały średnio ponad 250 funtów rocznie.

Według publikacji rząd może również zmniejszyć budżet programu dotacji na pompy ciepła. Jednocześnie dotacje do 9 tys. funtów prawdopodobnie pozostaną dostępne dla gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci gazowej i zależnych od kosztownego ogrzewania olejem opałowym.

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