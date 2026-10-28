Президент США Дональд Трамп во вторник, 27 октября, объявил о масштабном смягчении правил, ограничивающих выбросы метана производителями нефти и газа. Об этом сообщает The Hindu. Издание называет метан суперзагрязняющим парниковым газом.

Митинг в Техасе

Трамп сделал заявление во время митинга в поддержку генерального прокурора Техаса Кена Пакстона. По данным The Hindu, Пакстон ведет сложную борьбу за место в Сенате США на промежуточных выборах, назначенных на 3 ноября.

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Цены на энергию

По данным издания, президент США ищет способы снизить расходы на энергию перед промежуточными выборами. The Hindu связывает недовольство избирателей резким ростом цен на нефть с войной Трампа против Ирана.

Источник не уточняет, какие именно требования будут отменены или изменены в результате объявленного смягчения. В материале это решение охарактеризовано как масштабное.

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