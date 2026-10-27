Dochody Indii z eksportu paliw sięgnęły 27,2 mld dolarów — OilPrice

Indie w ciągu sześciu miesięcy do września uzyskały z eksportu oleju napędowego, benzyny i innych produktów naftowych 2,59 bln rupii indyjskich, czyli 27,2 mld dolarów. To o 50% więcej w rupiach niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, informuje OilPrice, powołując się na dane indyjskiego ministerstwa ropy naftowej przytoczone przez The Economic Times.

Olej napędowy stał się głównym źródłem dochodów

Wartość eksportu produktów naftowych w ekwiwalencie dolarowym wzrosła w kwietniu–wrześniu o 40%. Jednocześnie wolumen eksportu spadł o 16%, jednak wzrost regionalnych cen paliw z nawiązką zrekompensował ograniczenie dostaw. Regionalny wskaźnik cenowy dla oleju napędowego wzrósł o 83%, a dla benzyny — o 54%.

Największy wkład w dochody zapewnił olej napędowy. Przychody z jego eksportu zwiększyły się o 58% — do 1,2 bln rupii, czyli 12,6 mld dolarów, choć fizyczne wolumeny dostaw spadły o 19% w porównaniu z poprzednim rokiem. W ujęciu dolarowym dochody z oleju napędowego wzrosły o 48%, a średnia cena regionalnego benchmarku oleju napędowego osiągnęła 151 dolarów za baryłkę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozbudowa mocy przerobowych

Indyjski minister ropy naftowej Hardeep Puri oświadczył we wrześniu, że kraj będzie nadal eksportował olej napędowy, aby pomóc zaspokoić światowy popyt i złagodzić niedobory paliw. Według niego moce rafineryjne Indii rosną dzięki wieloletnim inwestycjom.

Puri poinformował, że obecne moce rafineryjne Indii wynoszą około 5,36 mln baryłek dziennie i w ciągu następnego roku mają wzrosnąć do 5,8 mln baryłek dziennie. Do 2032 roku kraj dąży do zwiększenia ich do 6,4 mln baryłek dziennie. Minister zaznaczył również, że Indie budują nowe rafinerie i modernizują istniejące, podczas gdy w kilku innych częściach świata moce przerobowe maleją.

Czytaj nas na