Доходи Індії від експорту пального сягнули $27,2 млрд — OilPrice

Індія за шість місяців до вересня отримала від експорту дизельного пального, бензину та інших нафтопродуктів 2,59 трлн індійських рупій, або $27,2 млрд. Це на 50% більше у рупіях, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомляє OilPrice з посиланням на дані міністерства нафти Індії, які наводить The Economic Times.

Дизель став головним джерелом доходу

Вартість експорту нафтопродуктів у доларовому еквіваленті у квітні—вересні зросла на 40%. Водночас обсяг експорту знизився на 16%, однак зростання регіональних цін на пальне більш ніж компенсувало скорочення постачань. Регіональний ціновий орієнтир для дизеля зріс на 83%, для бензину — на 54%.

Найбільший внесок у доходи забезпечив дизель. Надходження від його експорту збільшилися на 58% — до 1,2 трлн рупій, або $12,6 млрд, хоча фізичні обсяги постачань скоротилися на 19% порівняно з попереднім роком. У доларовому вираженні доходи від дизеля зросли на 48%, а середня ціна регіонального дизельного бенчмарка сягала $151 за барель.

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Розширення переробних потужностей

Міністр нафти Індії Хардіп Пурі у вересні заявив, що країна продовжить експортувати дизель, щоб допомогти задовольнити світовий попит і послабити дефіцит пального. За його словами, нафтопереробні потужності Індії зростають завдяки багаторічним інвестиціям.

Пурі повідомив, що нинішні нафтопереробні потужності Індії становлять близько 5,36 млн барелів на добу та мають зрости до 5,8 млн барелів на добу протягом наступного року. До 2032 року країна прагне збільшити їх до 6,4 млн барелів на добу. Міністр також зазначив, що Індія будує нові нафтопереробні заводи й модернізує наявні, тоді як у кількох інших частинах світу переробні потужності скорочуються.

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