Доходы Индии от экспорта топлива достигли $27,2 млрд — OilPrice

Индия за шесть месяцев до сентября получила от экспорта дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов 2,59 трлн индийских рупий, или $27,2 млрд. Это на 50% больше в рупиях, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает OilPrice со ссылкой на данные министерства нефти Индии, которые приводит The Economic Times.

Дизель стал главным источником дохода

Стоимость экспорта нефтепродуктов в долларовом эквиваленте в апреле–сентябре выросла на 40%. При этом объем экспорта снизился на 16%, однако рост региональных цен на топливо с лихвой компенсировал сокращение поставок. Региональный ценовой ориентир для дизеля вырос на 83%, для бензина — на 54%.

Наибольший вклад в доходы обеспечил дизель. Поступления от его экспорта увеличились на 58% — до 1,2 трлн рупий, или $12,6 млрд, хотя физические объемы поставок сократились на 19% по сравнению с предыдущим годом. В долларовом выражении доходы от дизеля выросли на 48%, а средняя цена регионального дизельного бенчмарка достигла $151 за баррель.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расширение перерабатывающих мощностей

Министр нефти Индии Хардип Пури в сентябре заявил, что страна продолжит экспортировать дизель, чтобы помочь удовлетворить мировой спрос и ослабить дефицит топлива. По его словам, нефтеперерабатывающие мощности Индии растут благодаря многолетним инвестициям.

Пури сообщил, что нынешние нефтеперерабатывающие мощности Индии составляют около 5,36 млн баррелей в сутки и должны вырасти до 5,8 млн баррелей в сутки в течение следующего года. К 2032 году страна стремится увеличить их до 6,4 млн баррелей в сутки. Министр также отметил, что Индия строит новые нефтеперерабатывающие заводы и модернизирует существующие, тогда как в нескольких других частях мира перерабатывающие мощности сокращаются.

Читай нас в