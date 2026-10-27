在新加坡，国际能源署执行主任法提赫·比罗尔警告称，能源转型技术的全球供应链高度集中。OilPrice报道。

比罗尔在新加坡国际能源周上发表讲话时，没有点名参与这些供应链的国家。他表示，这种集中化可能会成为问题，尤其是对东南亚而言。

中国的主导地位

OilPrice指出，中国在能源转型技术的生产、产能和投资方面处于领先地位。该国生产最多的风能和太阳能设备，是全球最大的电池生产国，也是最大的电动汽车制造商和销售国。

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该报道援引气候媒体Ember的数据称，东南亚已成为中国能源转型技术和产品的主要目的地。自今年年初以来，该地区国家已采购价值200亿美元的此类产品。

电力需求

比罗尔表示，世界正在进入电力时代：尽管石油、天然气和液化天然气仍在继续使用，电力需求正快速增长。他还强调，地缘政治对能源行业的影响正在加大，以及能源安全的重要性。

这位国际能源署负责人补充说，中国以外的电动汽车销量比此前预测高出60%。他将此与美国和以色列同伊朗的战争导致的石油和天然气短缺联系起来，并称这一趋势是全球能源消费模式变化的迹象。

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