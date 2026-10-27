В Сингапуре исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о высокой концентрации глобальных цепочек поставок технологий для энергетического перехода. Об этом сообщает OilPrice.

Выступая на Singapore International Energy Week, Бироль не назвал страны, участвующие в этих цепочках поставок. По его словам, такая концентрация может стать проблемой, в частности для Юго-Восточной Азии.

Доминирование Китая

Как отмечает OilPrice, Китай является ведущим игроком по производству, мощностям и инвестициям в технологии энергетического перехода. Страна производит больше всего оборудования для ветровой и солнечной энергетики, является крупнейшим в мире производителем батарей, а также крупнейшим производителем и продавцом электромобилей.

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Данные климатического издания Ember, на которые ссылается публикация, свидетельствуют, что Юго-Восточная Азия стала главным направлением для китайских технологий и товаров для энергетического перехода. С начала года страны региона закупили такой продукции на 20 млрд долларов.

Спрос на электроэнергию

Бироль заявил, что мир вступает в эпоху электричества: несмотря на дальнейшее использование нефти, природного газа и сжиженного природного газа, спрос на электроэнергию быстро растет. Он также подчеркнул усиление влияния геополитики на энергетический сектор и важность энергетической безопасности.

Глава МЭА добавил, что продажи электромобилей за пределами Китая на 60% превысили предыдущие прогнозы. Он связал это с дефицитом нефти и газа, вызванным войной США и Израиля с Ираном, и назвал тенденцию признаком изменения моделей глобального потребления энергии.

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