W Singapurze dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol ostrzegł przed wysoką koncentracją globalnych łańcuchów dostaw technologii transformacji energetycznej. Informuje o tym OilPrice.

Występując podczas Singapore International Energy Week, Birol nie wymienił krajów uczestniczących w tych łańcuchach dostaw. Według niego taka koncentracja może stać się problemem, w szczególności dla Azji Południowo-Wschodniej.

Dominacja Chin

Jak zauważa OilPrice, Chiny są wiodącym graczem pod względem produkcji, mocy i inwestycji w technologie transformacji energetycznej. Kraj produkuje najwięcej sprzętu dla energetyki wiatrowej i słonecznej, jest największym na świecie producentem baterii, a także największym producentem i sprzedawcą pojazdów elektrycznych.

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Dane klimatycznego wydania Ember, na które powołuje się publikacja, wskazują, że Azja Południowo-Wschodnia stała się głównym kierunkiem dla chińskich technologii i towarów związanych z transformacją energetyczną. Od początku roku kraje regionu kupiły takich produktów za 20 mld dolarów.

Popyt na energię elektryczną

Birol oświadczył, że świat wchodzi w erę elektryczności: mimo dalszego wykorzystania ropy naftowej, gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego popyt na energię elektryczną szybko rośnie. Podkreślił także rosnący wpływ geopolityki na sektor energetyczny oraz znaczenie bezpieczeństwa energetycznego.

Szef MAE dodał, że sprzedaż pojazdów elektrycznych poza Chinami o 60% przekroczyła wcześniejsze prognozy. Powiązał to z niedoborem ropy i gazu spowodowanym wojną USA i Izraela z Iranem oraz nazwał tę tendencję oznaką zmiany modeli globalnego zużycia energii.

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