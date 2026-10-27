W Nepalu Rada Ministrów 16 października zatwierdziła co do zasady przygotowanie projektu ustawy o utworzeniu Agencji Rozwoju Budhigandaki dla projektu elektrowni wodnej o mocy 1200 MW. Decyzja ponownie stawia pod znakiem zapytania model realizacji projektu, dla którego wcześniej zatwierdzono już strukturę finansową, informuje Kathmandu Post.

Zmiana modelu realizacji

W budżecie na bieżący rok fiskalny minister finansów Swarnim Wagle ogłosił, że elektrownia wodna będzie rozwijana za pośrednictwem upoważnionej agencji. W budżecie poprzedniego roku ówczesny szef resortu finansów Bishnu Paudel proponował model partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt otrzymał status priorytetu narodowego w roku fiskalnym 2012–2013, a jego ukończenie planowano do lat 2026–2027.

Były sekretarz ds. energii Anup Upadhyay skrytykował pomysł utworzenia nowego organu. Uważa on, że wydatki rządowe na projekt powinny zostać zaliczone jako kapitał własny, a pozostałe środki należy pozyskać od inwestorów. Urzędnicy Ministerstwa Energii, Zasobów Wodnych i Irygacji również ostrzegli, że opracowanie ustawy i utworzenie agencji mogą spowolnić realizację projektu elektrowni wodnej.

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Finansowanie i koszt

Strukturę finansową projektu zatwierdził tymczasowy rząd utworzony we wrześniu 2025 roku. Zgodnie z planem 70% kosztów ma zostać sfinansowane długiem, a 30% kapitałem własnym. Bazowy koszt elektrowni wodnej na granicy okręgów Dhading i Gorkha szacowany jest na 2,77 mld dolarów, czyli około 374 mld rupii. Z uwzględnieniem 32 mld rupii odsetek w okresie budowy łączna kwota może osiągnąć 406 mld rupii.

Spółka Budhigandaki Jalbidyut Company Limited, która realizuje projekt, rozpoczęła już przygotowywanie projektu ustawy. Jej szef Arun Rajauria oświadczył, że obowiązujące kontrakty i prace nie zostaną wstrzymane, a po utworzeniu agencji obowiązki i rodzaje działalności spółki zostaną przeniesione do nowej struktury. Rząd ma zapewnić 97,47 mld rupii kapitału własnego i 150 mld rupii preferencyjnych pożyczek, a Nepal Electricity Authority — kolejne 24,37 mld rupii kapitału własnego.

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