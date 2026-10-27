В Непале Кабинет министров 16 октября принципиально одобрил подготовку законопроекта о создании Агентства развития Будхигандаки для проекта гидроэлектростанции мощностью 1200 МВт. Это решение вновь ставит под вопрос модель реализации проекта, для которого ранее уже утвердили финансовую структуру, сообщает Kathmandu Post.

Изменение модели реализации

В бюджете на текущий финансовый год министр финансов Сварним Вагле объявил, что ГЭС будут развивать через уполномоченное агентство. В бюджете предыдущего года тогдашний глава Минфина Бишну Паудел предлагал модель государственно-частного партнерства. Проект получил статус национального приоритета в 2012–2013 финансовом году, а завершить его планировали к 2026–2027 годам.

Бывший секретарь по вопросам энергетики Ануп Упадхьяй раскритиковал идею создания нового органа. Он считает, что государственные расходы на проект следует засчитать как собственный капитал, а остальные средства привлекать от инвесторов. Чиновники Министерства энергетики, водных ресурсов и ирригации также предупредили, что разработка закона и создание агентства могут замедлить реализацию ГЭС.

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Финансирование и стоимость

Финансовую структуру проекта утвердило временное правительство, сформированное в сентябре 2025 года. Согласно плану, 70% стоимости должны профинансировать за счет долга, а 30% — через собственный капитал. Базовая стоимость ГЭС на границе округов Дхадинг и Горкха оценивается в 2,77 млрд долларов, или около 374 млрд рупий. С учетом 32 млрд рупий процентов на время строительства общая сумма может достичь 406 млрд рупий.

Компания Budhigandaki Jalbidyut Company Limited, продвигающая проект, уже начала готовить проект закона. Ее руководитель Арун Ражаурия заявил, что действующие контракты и работы не будут остановлены, а после создания агентства обязанности и виды деятельности компании перейдут к новой структуре. Правительство должно предоставить 97,47 млрд рупий собственного капитала и 150 млрд рупий льготных займов, а Nepal Electricity Authority — еще 24,37 млрд рупий собственного капитала.

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