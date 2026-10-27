在新加坡，国际可再生能源署（IRENA）总干事弗朗切斯科·拉卡梅拉表示，2026年全球新增清洁能源装机容量将五年来首次下降。他称，原因是输电网络容量不足以及贸易壁垒，TimesLIVE报道。

电网限制

拉卡梅拉表示，未能创下新纪录的关键原因在于，发电能力扩张速度与配电和输送所生产电力的能力之间存在不匹配。他是在新加坡国际能源周期间发表上述讲话的。

自2021年COVID-19疫情扰乱全球供应链以来，太阳能和风能装机容量的增长每年都在加快。2025年，包括水电在内的清洁能源已安装容量创纪录地增加了692吉瓦，即15.5%，达到5149吉瓦。这占全球发电装机容量的一半。

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中国放缓

拉卡梅拉将中国可再生能源部署速度放缓归因于电网限制，导致部分清洁电力无法被电网接纳。2026年上半年，作为全球最大的可再生能源生产国，中国未能接入电网的清洁电力总量足以满足墨西哥一年的需求。

他估计，今年世界其他地区的装机容量增长无法弥补中国的放缓。IRENA负责人没有给出2026年新增清洁能源装机容量的数值预测。

新增可再生能源装机容量对减少全球排放十分重要。联合国上周表示，需要紧急且大幅削减排放，以减缓全球变暖。

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