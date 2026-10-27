W Singapurze dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Francesco La Camera oświadczył, że w 2026 roku świat po raz pierwszy od pięciu lat doda mniej mocy czystej energii. Jako przyczyny wskazał niewystarczającą przepustowość sieci przesyłowych energii elektrycznej oraz bariery handlowe, informuje TimesLIVE.

Ograniczenia sieci elektroenergetycznych

Według La Camery kluczową przyczyną braku nowego rekordu jest niedopasowanie między tempem rozbudowy mocy wytwórczych a możliwościami dystrybucji i przesyłu wyprodukowanej energii elektrycznej. Wystąpił na marginesie Singapurskiego Międzynarodowego Tygodnia Energii.

Wzrost mocy energetyki słonecznej i wiatrowej przyspieszał każdego roku od 2021 roku, kiedy pandemia COVID-19 zakłóciła globalne łańcuchy dostaw. W 2025 roku zainstalowane moce czystej energii, w tym hydroenergetyki, wzrosły o rekordowe 692 GW, czyli o 15,5%, do 5 149 GW. Stanowiło to połowę światowych mocy wytwarzania energii elektrycznej.

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Spowolnienie w Chinach

La Camera powiązał spowolnienie tempa wdrażania energii odnawialnej w Chinach z ograniczeniami sieci, przez które część czystej energii elektrycznej nie jest przyjmowana. W pierwszej połowie 2026 roku Chiny, największy na świecie producent energii odnawialnej, nie były w stanie przyjąć do sieci takiej ilości czystej energii elektrycznej, która wystarczyłaby Meksykowi na rok.

Według jego oceny przyrost mocy w innych częściach świata w tym roku nie zrekompensuje spowolnienia w Chinach. Szef IRENA nie podał liczbowej prognozy dotyczącej wolumenu nowych mocy czystej energii w 2026 roku.

Nowe moce energii odnawialnej są ważne dla ograniczenia globalnych emisji. W ubiegłym tygodniu ONZ oświadczyła, że potrzebne są pilne i znaczące redukcje emisji, aby spowolnić globalne ocieplenie.

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