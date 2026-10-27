В Сингапуре генеральный директор Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) Франческо Ла Камера заявил, что в 2026 году мир впервые за пять лет введет меньше мощностей чистой энергетики. Причинами он назвал недостаточную пропускную способность сетей передачи электроэнергии и торговые барьеры, сообщает TimesLIVE.

Ограничения электросетей

По словам Ла Камеры, ключевая причина отсутствия нового рекорда заключается в несоответствии между темпами наращивания генерирующих мощностей и возможностями распределять и передавать произведенную электроэнергию. Он выступил на полях Сингапурской международной энергетической недели.

Рост мощностей солнечной и ветровой энергетики ускорялся ежегодно с 2021 года, когда пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок. В 2025 году установленные мощности чистой энергетики, включая гидроэнергетику, выросли на рекордные 692 ГВт, или на 15,5%, — до 5 149 ГВт. Это составило половину мировых мощностей по производству электроэнергии.

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Замедление в Китае

Ла Камера связал замедление темпов развертывания возобновляемой энергетики в Китае с ограничениями сети, из-за которых часть чистой электроэнергии не принимается. В первой половине 2026 года Китай, крупнейший в мире производитель возобновляемой энергии, не смог принять в сеть такой объем чистой электроэнергии, которого хватило бы Мексике на год.

По его оценке, прирост мощностей в других частях мира в этом году не компенсирует замедление в Китае. Глава IRENA не назвал числового прогноза относительно объема новых мощностей чистой энергетики в 2026 году.

Новые мощности возобновляемой энергетики важны для сокращения глобальных выбросов. На прошлой неделе ООН заявила о необходимости срочного и существенного сокращения выбросов, чтобы замедлить глобальное потепление.

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